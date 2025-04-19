دوري أبطال أفريقيا.. حكام مباراة العودة بين بيراميدز وأورلاندو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أسماء حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في إياب الدور تصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في التاسعة من مساء الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوي.

حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو

يدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد علي الحكم الرابع من تنزانيا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبدالمالك أبوبكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا.

وعلى تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.

موعد مباراة الإياب

تقام مباراة الإياب بين بيراميدز وأورلاندو بايرتس يوم الجمعة المقبل 25 أبريل على ملعب الدفاع الجوي في التاسعة مساء.

مدرب بيراميدز

وقال المدير الفني لبيراميدز خلال المؤتمر الصحفي أن اللاعبين أظهروا قوتهم الكبيرة في مواجهة خصم قوي على أرضه ووسط جماهيره، ونجحوا في تسجيل هدفين لكن الحكم ألغاهما بعد الرجوع للفار، وليس من السهل أبدا تسجيل هدفين خارج الأرض ويتم إلغاؤهما بهذه الصورة.

وأوضح أن الفريق بمقدوره الفوز في القاهرة والتأهل لكن بحذر شديد خاصة أن المنافس فريق قوي يلعب بشكل رائع خارج أرضه وسبق له الفوز خارج الأرض في دور المجموعات وكذلك في الدور السابق، لكنه يثق بشدة في لاعبيه وقدرتهم على الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

تعادل بيراميدز وأورلاندو

حرمت تقنية “الفيديو” فريق بيراميدز من فوز تاريخي على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة “الفار”

ألغى الحكم البوروندي باسيفيك هدفين لفريق بيراميدز الأول سجله فيستون ماييلي في الدقيقة 45 من الشوط الأول بعد العودة لتقنية “الفار”.

وفي الشوط الثاني أحرز اللاعب وليد الكرتي هدف لفريق بيراميدز في الدقيقة 83 لكن بعد العودة لتقنية “الفار” تم إلغاؤه بعد لمس صديق إيجولا مهاجم بيراميدز للكرة باليد قبل دخول المرمى.