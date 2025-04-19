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السبت 19 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

توافد الآلاف من الأقباط والمهنئين للمشاركة في صلوات عيد القيامة المجيد

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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توافد الآلاف من الأقباط الأرثوذكس بجانب حضور كبير من المهنئين من الشخصيات العامة والمسئولين ونواب مجلسي الشعب والشيوخ للكاتدرائية المرقسية بالعباسية للمشاركة في صلوات عيد القيامة المجيد. 

وقد دخل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة الكبرى وسط مجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان والشمامسة بملابسهم الطقسية المميزة، وهم يحملون الصلبان ومرددين الألحان الخاصة بعيد القيامة المجيد، حيث تزينت الكنيسة بالأعلام البيضاء والورود ابتهاجا بالعيد.

وتُطبق فرق النظام والكشافة في الكاتدرائية وجميع الكنائس كل الإجراءات لتنظيم أماكن الجلوس بين الحضور وتيسير دخولهم إلى الكنيسة ومنع الازدحام والتأكد من هوية المشاركين في الصلاة. 

وتم بث الصلوات عبر التليفزيون المصري والفضائيات القبطية وقناة COC التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت، وعدد من القنوات الفضائية العامة، بينما بثت العديد من القنوات مقاطع من القداس.

 

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