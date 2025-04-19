محمد النني يتوج بأول بطولة مع الجزيرة الإماراتي

توج النجم المصري محمد النني بلقب بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم السبت، مع فريقه الجزيرة الإماراتي، بعد الفوز على شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف في النهائي.

وحقق النني أول بطولة له مع الجزيرة الإماراتي، بعدما شارك في فوز فخر أبوظبي على شباب الأهلي بنتيجة 2-1.

مباراة الجزيرة ضد شباب الأهلي

احتضن ملعب استاد هزاع بن زايد المباراة النهائية من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بين الجزيرة وشباب الأهلي، والتي شهدت مشاركة النني أساسيًا مع فريقه ولعب اللقاء كاملًا في خط الدفاع.

أنهى رفاق النني الشوط الأول من اللقاء بالتقدم بهدف للا شيء، سجله عبدالله رمضان في الدقيقة 18 من صناعة فينيسيوس ميلو.

وفي الشوط الثاني، أدرك سردار أزمون التعادل لفريق شباب الأهلي في الدقيقة 50، قبل أن يسجل نيكسنيس كيبانو هدف فوز الجزيرة في الدقيقة 55.

وكان الجزيرة تأهل بقيادة النني إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب الوصل، بينما بلغ شباب الأهلي المباراة النهائية من البطولة بعدما أقصى الشارقة في نصف النهائي.

الجزيرة يتوج باللقب الثاني في تاريخه

وتعاقد الجزيرة الإماراتي مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.

بتلك النتيجة، حصد نادي الجزيرة لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بمشاركة محمد النني.