استطلاع: نسبة تأييد الأمريكيين لترامب في ملف الاقتصاد تنخفض إلى أدنى مستوى

كشف استطلاع جديد للرأي أجرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، عن أن نسبة تأييد الأمريكيين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ملف الاقتصاد انخفضت إلى أدنى مستوى في مسيرته الرئاسية، وسط استياء واسع النطاق من تعامله مع الرسوم الجمركية والتضخم والإنفاق الحكومي.

اختفاء تفاؤل الأمريكيين بشأن الاقتصاد

ووجد الاستطلاع أن تفاؤل الأمريكيين بشأن ملف الاقتصاد الذي صاحب إعادة انتخاب ترامب قد اختفي، حيث يعتقد المزيد من الأمريكيين الآن أن الاقتصاد سيزداد سوءا من أي وقت مضى منذ عام 2023 ومع تحول حاد نحو التشاؤم بشأن سوق الأسهم.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل 1000 أمريكي في جميع أنحاء البلاد موافقة 44٪ على تعامل ترامب مع الرئاسة ورفض 51٪، وهي نسبة أفضل قليلا من اخر استطلاع أجرته الشبكة عندما ترك ترامب منصبه في عام 2020.

لكن فيما يتعلق بملف الاقتصاد، أظهر الاستطلاع الجديد أن نسبة تأييد الأمريكيين لترامب بلغت 43٪، في حين بلغت نسبة اعتراض الأمريكيين علي أداء ترامب في ذلك الملف 55٪، وهي المرة الأولى في أي استطلاع أجرته الشبكة التي يكون فيها ترامب سلبيا تماما بشأن الاقتصاد خلال رئاسته.

تم إجراء الاستطلاع الجديد في الفترة من 9 إلى 13 أبريل.