حمدي المرغني وفتوح أحمد يتلقيان عزاء الفنان سليمان عيد

بدأ عزاء الفنان سليمان عيد، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، قبل قليل، وكان أول الحضور الفنان حمدي المرغني والفنان فتوح أحمد اللذان وقفا ليتلقيا واجب العزاء في الراحل، وذلك لصلة القرابة التي تجمع بين حمدي المرغني وسليمان عيد، وقرب الفنان فتوح أحمد منه.

يذكر أن الفنان سليمان عيد توفى إثر أزمة قلبية تعرض لها، صباح أمس الجمعة، نقل على اثرها إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة عند الوصول.

كان سليمان قد حكى في أحد البرامج أنه بعد زواجه كان يحتاج إلى أموال، ولم تكن لديه أعمال خلال تلك الفترة، فقرر أن يشارك مع المجاميع في أحد الأعمال التي يتم تصويرها، وهو ما نهاه عنه فتوح أحمد عند حديثه معه على الهاتف.