منتخب 20 سنة يتعادل مع الجونة 1-1 استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية

تعادل المنتخب الوطني تحت 20 سنة مع الفريق الأول بنادى الجونة 1-1 اليوم السبت باستاد بتروسبورت فى إطار استعداداته للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى مصر من 27 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبل، وهي البطولة التي يتأهل منها أول أربع منتخبات إلى كأس العالم المقبلة فى تشيلي.

تقدم للمنتخب الوطني محمد سمير فى الدقيقة الثامنة وتعادل الجونة فى الدقيقة 45، وقام الكابتن أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب بتجربة عدد كبير من اللاعبين على مدار المباراة، حيث بدأ بتشكيل ضم: عبدالمنعم تامر فى حراسة المرمي ومحمد سمير وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومؤمن شريف فى خط الدفاع واحمد كاباكا ومحمد السيد وسيف سفاجا فى خط الوسط وعمر خضر واحمد شرف ومهند محمد فى الهجوم وتم مشاركة كل من: محمد زعلوك ومحمد ابراهيم ومحمود لبيب واحمد وحيد وعمر اسامة وعموري فى الشوط الثاني.

ويقيم المنتخب معسكرا مغلقا بمشروع المنتخبات الوطنية منذ إعلان الجهاز الفني للقائمة المشاركة بالبطولة الإفريقية، ويستمر المعسكر المغلق لحين موعد لقاء الافتتاح بين مصر وجنوب أفريقيا يوم 27 أبريل باستاد القاهرة الدولى بعدها ينقل المنتخب معسكره إلى الإسماعيلية لأداء باقي مبارياته فى البطولة بالمجموعة الأولى التى تضم: مصر وجنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا.