بعد التعادل مع أورلاندو.. ثنائي بيراميدز يخضع لكشف منشطات

خضع ثنائي نادي بيراميدز أحمد سامي ومصطفى فتحي لكشف منشطات عقب نهاية مباراة الفريق أمام أورلاندو بايرتس في دوري أبطال أفريقيا.

تعادل بيراميدز خارج أرضه دون أهداف أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

كشف منشطات

عقب نهاية مباراة بيراميدز وأورلاند بالتعادل خضع ثنائي بيراميدز لكشف منشطات وفقا لبروتوكول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في المباريات.

موعد مباراة الإياب

تقام مباراة الإياب بين بيراميدز وأورلاندو بايرتس يوم الجمعة المقبل 25 أبريل على ملعب الدفاع الجوي في التاسعة مساء.

مدرب بيراميدز

وقال المدير الفني لبيراميدز خلال المؤتمر الصحفي أن اللاعبين أظهروا قوتهم الكبيرة في مواجهة خصم قوي على أرضه ووسط جماهيره، ونجحوا في تسجيل هدفين لكن الحكم ألغاهما بعد الرجوع للفار، وليس من السهل أبدا تسجيل هدفين خارج الأرض ويتم إلغائهما بهذه الصورة.

وأوضح أن الفريق بمقدوره الفوز في القاهرة والتأهل ولكن بحذر شديد خاصة أن المنافس فريق قوي يلعب بشكل رائع خارج أرضه وسبق له الفوز خارج الأرض في دور المجموعات وكذلك في الدور السابق، لكنه يثق بشدة في لاعبيه وقدرتهم على الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

تعادل بيراميدز وأورلاندو

حرمت تقنية “الفيديو” فريق بيراميدز من فوز تاريخي على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة “الفار”

ألغى الحكم البوروندي باسيفيك هدفين لفريق بيراميدز الأول سجله فيستون ماييلي في الدقيقة 45 من الشوط الأول بعد العودة لتقنية “الفار”.

وفي الشوط الثاني أحرز اللاعب وليد الكرتي هدف لفريق بيراميدز في الدقيقة 83 لكن بعد العودة لتقنية “الفار” تم إلغاؤه بعد لمس صديق إيجولا مهاجم بيراميدز للكرة باليد قبل دخول المرمى.