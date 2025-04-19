مدرب بيراميدز: التعادل مع أورلاندو جيد وواثق في التأهل لنهائي أبطال أفريقيا

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن فخره الشديد بالأداء الرائع الذي قدمه فريقه في مواجهة أورلاندو بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في جوهانسبرج، مشددا على أن الفريق كان يستحق الفوز وقدم مباراة كبيرة واللاعبون كانوا رجالا ويستحقون التحية على الأداء والروح القتالية، وسنعمل على التسجيل والتأهل في القاهرة، بعد التعادل سلبيا في جنوب أفريقيا.

تصريحات مدرب بيراميدز

أضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي أن اللاعبين أظهروا قوتهم الكبيرة في مواجهة خصم قوي على أرضه ووسط جماهيره، ونجحوا في تسجيل هدفين ولكن الحكم ألغاهما بعد الرجوع للفار، وليس من السهل أبدا تسجيل هدفين خارج الأرض ويتم إلغائهما بهذه الصورة.

أوضح أن الفريق بمقدوره الفوز في القاهرة والتأهل ولكن بحذر شديد خاصة وأن المنافس فريق قوي يلعب بشكل رائع خارج أرضه وسبق له الفوز خارج الأرض في دور المجموعات وكذلك في الدور السابق، ولكنه يثق بشدة في لاعبيه وقدرتهم على الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

تعادل بيراميدز وأورلاندو

حرمت تقنية “الفيديو” فريق بيراميدز من فوز تاريخي على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة “الفار”

ألغى الحكم البوروندي باسيفيك هدفين لفريق بيراميدز الأول سجله فيستون ماييلي في الدقيقة 45 من الشوط الأول بعد العودة لتقنية “الفار”.

وفي الشوط الثاني أحرز اللاعب وليد الكرتي هدف لفريق بيراميدز في الدقيقة 83 ولكن بعد العودة لتقنية “الفار” تم إلغاءه بعد لمس صديق إيجولا مهاجم بيراميدز للكرة باليد قبل دخول المرمى.

موعد مباراة الإياب

تقام مباراة الإياب بين بيراميدز وأورلاندو بايرتس يوم الجمعة المقبل 25 أبريل على ملعب الدفاع الجوي في العاشرة مساء.