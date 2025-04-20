حوادث مفاجئة| موت بوبيندزا يعيد فتح ملف رحيل نجوم الكرة في ظروف مأساوية.. من مارادونا إلى «أبو سليم» و«كابوني».. سلسلة وفيات غامضة تثير التساؤلات

في مشهد مؤلم جديد يضاف إلى سجل الأحداث المأساوية التي طالت نجوم كرة القدم، هز خبر وفاة الدولي الجابوني السابق، آرون بوبيندزا، الأوساط الرياضية، وذلك بعد سقوطه من الطابق الحادي عشر في أحد المباني السكنية بالصين.

توفى بوبيندزا وهو يبلغ من العمر 28 عامًا، في ظروف لا تزال غامضة، ليعيد إلى الأذهان سلسلة من الوفيات المفاجئة للاعبين ومدربين، تاركة وراءها علامات استفهام وحزنًا عميقًا في القلوب.

وفاة بوبيندزا

وكشف موقع «fanatic» الروماني، أن آرون بوبيندزا، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لنادي الزمالك في الصيف الماضي، توفي في الصين حيث كان يلعب بصفوف فريق تشجانيج الصيني، مشيرًا إلى أن الوفاة جاءت نتيجة سقوطه من شرفة شقة سكنية تقع في الدور الحادي عشر.

وكان بوبيندزا توصل لاتفاق مع الزمالك للانضمام إلى صفوف الفارس الأبيض في الصيف الماضي، إلا أن اللاعب تراجع في اللحظات الأخيرة عن إتمام الصفقة، لينضم بعدها إلى نادي رابيد بوخاريست الروماني.

بوبيندزا

وذكر الموقع الروماني أن بوبيندزا تغيب عن تدريبات فريقه، الأمر الذي دفع زملاءه للبحث عنه، ليتبين لهم خبر وفاته بعد التواصل مع أحد أصدقائه، وأشار الموقع إلى وجود تضارب في المعلومات الأولية لدى المحققين بشأن أسباب سقوط اللاعب الجابوني من شرفة منزله.

كما لم يستبعد المحققون فرضية الانتحار أو وجود طرف آخر تسبب في سقوط آرون بوبيندزا، إذ لفت موقع «fanatic» إلى وجود شقيق اللاعب معه قبل الحادث، وتشير بعض التقارير إلى وجود خلافات بينهما.

وتعيد وفاة بوبيندزا إلى الواجهة ذاكرة مؤلمة لسلسلة من حالات الوفاة المفاجئة في ظروف غامضة، خاصة بعد رحيلهم باكتشاف العديد من الأسرار والخفايا حول سبب وفاتهم بعد فترة من الزمن، مما يثير التساؤلات حول رحيل لاعبي الكرة في الفترة الأخيرة.

وفاة دافيد أستوري

ويأتي دافيد أستوري قائد فيورنتينا الإيطالي، ضمن أبرز هذه الحالات، حيث وجد متوفى في غرفته بالفندق قبل مباراة فريقه في عام 2018، حيث أكدت صحيفة «La Gazzetta dello Sport» الإيطالية في تقرير لها، أن سبب الوفاة لا زال مجهولا حتى الآن، مرجحة أن تكون نتيجة لسكتة قلبية.

دافيد أستوري

كما توفى لاعب إيطالي آخر، هو أندريا كابوني، نجم فريق كالياري عن عمر يناهز 43 عامًا في ظروف غامضة، حيث عثر على جثته ميتًا في العام الماضي في غرفة بأحد فنادق إيطاليا، وذلك بحسب صحيفة «Il Messaggero» الإيطالية، والتي أشارت إلى العثور على كابوني وبه عدة إصابات في الرأس دون وجود أي تفسيرات مؤكدة بنسبة 100٪ لسبب الوفاة، مؤكدة على دراسة القضية من قبل الجهات المختصة لمعرفة سبب وفاة لاعب كالياري.

أندريا كابوني

وفاة حارس منتخب فلسطين السابق

وتلقت الجماهير الفلسطينية في عام 2024، نبأ وفاة حارس مرمى منتخب فلسطين السابق سائد أبو سليم في صدمة كبيرة، حيث توفى بعد الاعتداء عليه بالضرب الوحشي من مجموعة أشخاص مجهولين، ليرحل عن عالمنا عن ناهز 41 عامًا.

لقى أبو سليم مصرعه بعد الاعتداء عليه على يد أفراد بالقرب من بلدة عورتا جنوب شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية، حيث أشارت تقارير إلى أن مقتل الحارس الفلسطيني السابق، جاء بسبب خلاف عائلي قديم، أودى بحياة أشخاص آخرين، وانتهى بالاعتداء عليه بوحشية ما أدى إلى وفاته.

سائد أبو سليم

تحقيقات حول وفاة مارادونا

وتوفى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا في العاصمة بوينس آيرس بالأرجنتين في 25 نوفمبر 2020، حيث جاء إعلان وفاته بسبب نوبة قلبية، ولكن هناك في بلاد راقصي التانجو تفاصيل جديدة حول رحيل أحد أبرز نجوم العالم عبر التاريخ، إذ تتواصل جلسات المحاكمة لكشف ملابسات مارادونا، وذلك بسبب الفريق الطبي المعالج له، إذ قبل رحيله بوقت قصير، خضع لعملية جراحية نتيجة تعرضه لجلطة دماغية، وانتقل بعدها إلى منزله لإكمال مرحلة التعافي.

مارادونا

وأدلى الطبيب ماريو أليخاندرو شيتر، الذي عالج مارادونا لمدة عقدين، بشهادته أمام المحكمة، قائلًا: «كان يجب نقل مارادونا إلى مركز إعادة تأهيل بدلًا من إعادته إلى منزله بعد الجراحة التي خضع لها في عام 2020، جميع الأدلة تشير إلى وجود تقصير في توفير الرعاية الممكن تعديلها، وهو ما أدى إلى فشل قلبي»، لتتجه أصابع الاتهام إلى 7 أشخاص، منهم جراح أعصاب وطبيب نفسي وأخصائي نفسي وعدد من الأطباء والممرضين، فشلوا في أداء واجبهم بتقديم الرعاية الصحية المناسبة للساحر الأرجنتيني، ما أدى إلى وفاته.