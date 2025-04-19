وصول البابا تواضروس الكاتدرائية المرقسية لترؤس قداس عيد القيامة

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية لبدء قداس عيد القيامة المجيد، وسط أجواء روحانية مميزة واحتفالية كبرى.

استقبل المصلّون قداسة البابا بمشاعر الفرح والترحاب، حيث امتلأت الكاتدرائية بالمئات من الأقباط الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من المساء، للمشاركة في صلوات العيد المقدس، والتي تُعد من أهم المناسبات الدينية في التقويم القبطي.

لحظة مهيبة ومشاعر فرح بين الحضور

مع دقات الأجراس التي تزامنت مع دخوله، علت أصوات الترانيم ووقف الجميع احترامًا لهذه اللحظة الروحية العميقة، التي تعكس رمزية القيامة وتجسّد معاني الانتصار على الموت، وهي الرسالة الأساسية لهذا العيد.

يُقام قداس عيد القيامة كل عام في ليلة سبت النور، وهو من أقدس الطقوس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويُختتم بعد منتصف الليل بإعلان “المسيح قام.. بالحقيقة قام”.

البابا تواضروس يترأس القداس وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة

حرصت الأجهزة الأمنية على تأمين محيط الكاتدرائية وتنظيم حركة الدخول والخروج للحضور، فيما تعاونت فرق الكشافة الكنسية لتنظيم عملية دخول المدعوين والإعلاميين، في أجواء هادئة ومنظمة.

جدير بالذكر أن هذه المناسبة تشهد حضور عدد من الشخصيات العامة ورجال الدولة، بالإضافة إلى ممثلي الطوائف المسيحية الأخرى، في رسالة واضحة على روح المحبة والسلام بين أبناء الوطن.

ترتيبات لليلة العيد

نشر المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترتيبات صلوات عيد القيامة وجاءت كالآتي:



- سيسمح بالتغطية التليفزيونية والصحفية لحاملي التصاريح المعتمدة والمختومة من المركز الإعلامي للكنيسة القبطية فقط، ونرجو عدم توقع قبول أي استثناء لأي سبب في هذا الأمر، ونثق في حسن تقديركم وتفهمكم لأهمية هذه النقطة.

- ستفتح أبواب الكاتدرائية الساعة السابعة مساءً، وسيكون الدخول من بوابة ١ ولن تكون هناك فرصة لدخول أحد قبل هذا الموعد. بينما ستبدأ الصلوات في تمام التاسعة مساءً، فنرجو التواجد في موعدٍ أقصاه الساعة التاسعة مساءً ونعتذر عن دخول أي شخص بعد هذا الموعد.

- لأن المساحة داخل الكاتدرائية المرقسية لا تسمح باستيعاب سيارات كل القادمين إليها، فلن تكون هناك فرصة للدخول بالسيارات الخاصة.

- سيتم تجهيز (Media zone) بشارع الديوان داخل الكاتدرائية، بما يتيح فرصة مناسبة لعمل اللقاءات والحوارات مع كبار المهنئين.

- سيخصص مكان للصحفيين والمصورين الصحفيين داخل الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية لتغطية فعاليات الصلاة، وذلك من المنطقة المخصصة للصحفيين، ونرجو مراعاة أن التغطية ستتم من داخل المنطقة المشار إليها، ونتعشم التعاون مع مسؤولي المركز الإعلامي والكشافة في هذا الأمر. علمًا بأن الدخول إلى داخل الكنيسة سيكون متاح عقب دخول موكب قداسة البابا وليس قبله.

- بالنسبة لمراسلي القنوات الفضائية ستقتصر تغطيتهم على رصد مظاهر الاحتفال وعمل لقاءات من الـ (Media Zone)، وعلى القنوات الراغبة في تغطية فعاليات الصلوات، التواصل مع إدارة التبادل الإخباري بالتليفزيون المصري للحصول على (Clean Feed).