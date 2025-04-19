الصحة: مخالفات خطيرة في سلسلة بلبِن.. واستئناف النشاط مرهون بتصحيح الأوضاع

السبت 19/أبريل/2025 - 09:04 م

في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، لبحث آليات وضوابط الرقابة على المنتجات الغذائية والمنشآت المعنية بتداولها، لضمان جودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق.

اجتماع لعودة عمل فروع بلبن

شارك في الاجتماع كل من الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار على ضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس بالتعامل مع القضايا المثارة في الرأي العام، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحماية صحة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدد على استمرار الحملات الرقابية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، للتأكد من التزام منشآت تداول الأغذية بالاشتراطات الصحية في جميع المحافظات، بما يحافظ على الصحة العامة.

وخلال الاجتماع، تم بحث الاشتراطات التي تحتاج إلى تصحيح من قبل المنشآت المخالفة، ووجّه الوزير باستئناف نشاط كافة فروع المنشآت الغذائية التي تم إغلاقها، وذلك فور التأكد من التزامها الكامل بالمواصفات الصحية المعتمدة من هيئة سلامة الغذاء وبقية الجهات المعنية.

واستعرض الاجتماع ما تم تحقيقه من جهود في الرقابة على تداول الأغذية منذ يناير 2025 وحتى تاريخه، حيث تم المرور على 63 ألفًا و890 منشأة غذائية، وسحب 23 ألفًا و453 عينة غذائية متنوعة أُرسلت للمعامل المركزية للصحة العامة لفحص صلاحيتها. وأسفرت الحملات عن إعدام 186 طنًا و994 كيلوغرامًا من الأغذية غير الصالحة، بالإضافة إلى إعدام 48 ألفًا و307 لترات من العصائر والمشروبات، وضبط 327 طنًا من الأغذية و102 ألف و858 لترًا من المشروبات للاشتباه في عدم صلاحيتها.

كما تم تحرير 47 ألفًا و513 محضر جنحة صحية، تضمنت مخالفات متعلقة بنقص الاشتراطات الصحية أو عدم حيازة العاملين لشهادات صحية، إضافة إلى التوصية بإيقاف تشغيل 14 ألفًا و92 منشأة غذائية لوجود مخالفات إدارية وصحية جسيمة، في حين أصدر قطاع الطب الوقائي 140 ألفًا و545 شهادة صحية للعاملين بالأغذية.\

وتتابع الوزارة من خلال قطاع الطب الوقائي حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى رصد الأحداث الصحية المتعلقة بسلامة الغذاء عبر برنامج الترصد المبني على الحدث. وقد تم خلال الربع الأول من العام الجاري رصد 1004 حالات اشتباه تسمم غذائي من مصادر غذائية متعددة.

وفي السياق ذاته، يجري المعهد القومي للتغذية تقييمًا لنسب تناول السكريات، ويعمل على وضع إجراءات لخفضها بما يتوافق مع المعايير العالمية، حرصًا على الوقاية من الأمراض المزمنة.

تفاصيل مخالفات بلبِن وسلاسل أخرى

وحول ما أثير بشأن سلسلة محلات "بلبِن" وفروعها، نفذت الفرق الرقابية حملات تفتيش موسعة على مصانع ومحلات بيع وتداول منتجات سلاسل "بلبِن"، "كرم الشام"، "كنافة وبسبوسة"، "وهمي"، و"عم شلتت"، استجابة لشكاوى المواطنين الواردة من مختلف المحافظات، وضمن جهود قطاع الطب الوقائي وإدارة مراقبة الأغذية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء.

أسفرت هذه الحملات عن تنفيذ 232 زيارة رقابية على فروع ومصانع السلاسل، وتبين وجود مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، كما تم رصد 122 منشأة غير مرخصة.

وسُحبت 437 عينة أظهرت نتائج الفحص أن نسبة منها غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، مما أدى إلى إعدام 697 كيلوغرامًا من الأغذية و70 لترًا من المشروبات والعصائر المتغيرة في خواصها الطبيعية، وتحرير 387 محضر مخالفة تتعلق بنقص الاشتراطات الصحية وعدم حمل العاملين لشهادات صحية.

وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية بإيقاف النشاط مؤقتًا لحين تلافي المخالفات، وذلك بالتنسيق بين هيئة سلامة الغذاء والجهات الإدارية المختصة في المحافظات.

وفي تاريخ 6 أبريل 2025، عقد الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء اجتماعًا مع أحد مالكي العلامة التجارية "بلبِن" وفريق فني من الشركة، وتم عرض الإجراءات التصحيحية اللازمة، سواء في المصانع أو منافذ البيع، إلا أنه لم يتم اتخاذ خطوات جدية من جانبهم لاستيفاء هذه الاشتراطات.

وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، جرى التواصل مجددًا مع مسؤولي السلسلة لعقد اجتماع تنسيقي بهدف توضيح الإجراءات التصحيحية والوقائية المطلوبة، تمهيدًا لإعادة النشاط بعد تصحيح الأوضاع واستيفاء الاشتراطات في أسرع وقت ممكن.