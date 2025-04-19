رئيس هيئة المحطات المائية يتفقد "كهرباء أسيوط" الجديدة للوقوف على المستجدات

فى إطار استراتيجية الشركة لتفقد سير العمل فى القطاعات المختلفة توجه المهندس هشام كمال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لهيئة المحطات المائية، صباح اليوم السبت، إلى محطة كهرباء اسيوط الجديدة للوقوف على المستجدات التى طرأت بعد آخر زيارة له للمحطة، والمرور على منظومة الحشائش بها.

رافقه اثناء الزيارة المهندس إبراهيم عبيد - "رئيس قطاعات الإنتاج " والمهندس عبدالمحسن محمد محمود - القائم بعمل "مدير عام الادارة العامه للمحطات الصغيرة".

وخلال لقائه العاملين بالمحطة أكد أننا نعمل بروح الفريق ولدينا أهداف واضحة ومحددة نسعى جاهدين لتحقيقها، وأن مجال الحوار حول القضايا المختلفة للنهوض بشركتنا العريقه "البيت الكبير“ مفتوح، ولن يغلق أبدا طالما فى إطار خطة الشركة المستدامة للوقوف على تذليل كل العقبات للعمل والعاملين”.. مؤكدًا الدور المهم للعاملين فى هذا القطاع الحيوى الذى يمثل ركيزة مهمة من ركائز شركة المحطات المائية.

كما نوه إلى أن العمل بروح الفريق واستنهاض همم العاملين وتحديد أهداف واضحة قد وضعت وفقا لجداول زمنية محددة وفى إطار حسن ادارة وتعظيم الموارد المتاحة من أهم عوامل الإنجاز والنجاحات التى تحققت على مستوى قطاعات الشركة المختلفة.

مشيرا إلى الدعم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحسب التعليمات الصادرة من الوزير المهندس محمود عصمت، موضحاً خطط التطوير التى تتم الان بالمحطات والجارى تنفيذها لتحسين جودة التوليد المائى للكهرباء، والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي على الشبكة الرئيسية الموحدة والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة فى جميع المحطات التابعه للشركة لإنتاج طاقة كهربية نظيفة وصديقة للبيئة وخفض الانبعاثات الضارة.

كما وجه رئيس الهيئة باستمرار العمل فى إطار الخطة الجارى تنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوة وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالمحطة لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، واستمرار العمل على رفع وتحسين اداء جميع المحطات على الشبكة لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية بشكل منتظم والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة والتى تمتد بطول البلاد وعرضها، لا سيما المشروعات الاستراتيجية لإقامة مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة.

كما أشار المهندس إبراهيم عبيد، رئيس قطاعات الإنتاج، إلى دعم واهتمام المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - المستمر لجميع مطالب العاملين بالشركة ، واهتمامه بالكوادر البشرية لتوفير كل السبل من أجل تحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاج بإعتبارهم مفتاح النجاح والتقدم.

وأختتم المهندس هشام كمال، والمهندس ابراهيم عبيد، الزيارة بتوجيه الشكر لجميع قيادات المحطه والمهندسين والفنيين وجميع العاملين بها ودفعهم الى تحقيق ما نصبو إليه من تقدم وازدهار.. مع ضرورة الحفاظ على ما تحقق من إنجازات فى تحسين معدلات الأداء، تحت رعاية القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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