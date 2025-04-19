الأنبا باسيليوس يستقبل محافظ المنيا والقيادات العسكرية للتهنئة بعيد القيامة المجيد

استقبل الأنبا باسيليوس، مساء اليوم، اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، يرافقه السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، وممثلي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، إلى جانب عدد من القيادات الشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة المنيا، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.





وأعرب الأنبا باسيليوس عن شكره العميق وتقديره لهذه الزيارة، مشيرًا إلى أنها تجسد روح المحبة والأخوة التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،



وأكد أن وحدة المصريين وتكاتفهم هي السمة التي تميز الشعب المصري، وهي السبيل لتحقيق التقدم والازدهار لوطننا الغالي مصر، داعيًا الله أن يبارك في بلادنا ويحفظها ويمنّ عليها بالأمن والاستقرار.



