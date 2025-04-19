دوري أبطال أفريقيا.. تذكرتي تفتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد انتهاء مباراة الفريقين، مساء اليوم السبت، في الذهاب بجنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز على استاد القاهرة الدولي مساء يوم الجمعة المقبلة الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، بحضور السعة الكاملة من الجماهير في استاد القاهرة بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور أكبر عدد من الجمهور لمساندة الأهلي في النهائي القاري.

الأهلي يتعادل مع صن داونز

وضع النادي الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما فرض التعادل السلبي على مضيفه وصن داونز الجنوب أفريقي في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الأهلي وصن داونز بالتعادل السلبي لتبقى حظوظ الأهلي قوية وكبيرة في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا في حملة الدفاع عن اللقب والتتويج بالأميرة الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي ورقم 13 في تاريخ القلعة الحمراء.

بعثة الأهلي تبدأ رحلة العودة

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى مطار جوهانسبرج، منذ قليل، استعدادًا لبداية رحلة العودة إلى القاهرة بعد خوض مواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.