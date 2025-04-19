أستون فيلا يصعق نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

حقق فريق أستون فيلا فوزًا كبيرًا على ضيفه نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد إثارة في أغلب دقائقها، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد

ومنذ صافرة البداية، أظهر أصحاب الأرض عزمًا كبيرًا على تحقيق الفوز، حيث لم تمض سوى دقيقة واحدة حتى تمكن المهاجم أولي واتكينز، من هز شباك نيوكاسل يونايتد.

ولم يستسلم الماكبايس سريعًا، وتمكن من إدراك التعادل في الدقيقة الثامنة عشرة عن طريق المدافع السويسري، فابيان شار.

وفي الشوط الثاني، واصل أستون فيلا ضغطه الهجومي، ونجح قلب الدفاع الهولندي الشاب، إيان ماتسين، في إضافة الهدف الثاني للفيلانز في الدقيقة الرابعة والستين.

ولم يتوقف طوفان أهداف أستون فيلا عند هذا الحد، ففي الدقيقة الثالثة والسبعين، جاء الهدف الثالث بطريقة غريبة بعدما وضع اللاعب المخضرم في صفوف نيوكاسل يونايتد، دان بورن، الكرة بالخطأ في شباك فريقه، ليُعزز تقدم أصحاب الأرض.

وبعدها بدقيقتين فقط، وتحديدًا في الدقيقة الخامسة والسبعين، أطلق اللاعب البلجيكي من أصول سنغالية، أمادو أونانا، قذيفة صاروخية متقنة من خارج منطقة الجزاء، ليفوز أستون فيلا على نيوكاسل بنتيجة 4-1.

ترتيب أستون فيلا ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

بهذا الفوز، رفع فريق أستون فيلا رصيده إلى 57 نقطة، ليعزز موقعه في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند النقطة 59، ليظل في المركز الثالث.