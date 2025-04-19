نجوم الفن يؤدون واجب العزاء في وفاة سليمان عيد.. شاهد

بدأ مساء اليوم السبت، عزاء الفنان الراحل سليمان عيد بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

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ورصدت عدسة البوابة نيوز حضور عدد كبير من النجوم، من بينهم يسرا ومحمود البزاوي وصلاح عبدالله وأحمد السقا ومحمد سامي وزوجته مي عمر.

ويتلقى العزاء نجل الفنان سليمان عيد وابن شقيقته الفنان حمدي المرغني، الواجب في الفنان سليمان عيد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

https://youtube.com/shorts/oFmAumSTPiA

وصباح أمس الجمعة، كتب عبده سليمان عيد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إنا لله وإنا اليه راجعون أبويا في ذمة الله".

وُلد سليمان عيد في 17 أكتوبر 1968 بحي إمبابة بمحافظة الجيزة، ونشأ وسط بيئة بسيطة شكلت جزءًا كبيرًا من شخصيته وروحه الكوميدية العفوية، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج، وبدأ مشواره الفني بصبر ومثابرة، قبل أن ينطلق بقوة بعد مشاركته في فيلم “الإرهاب والكباب” عام 1992 مع الزعيم عادل إمام.

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