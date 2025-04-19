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السبت 19 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكرتير العام يشهد احتفالات العيد القومي للمحافظة بنادي الترسانة الرياضي

سكرتير عام محافظة
سكرتير عام محافظة الجيزة
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شهد محمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة احتفالات مديرية الشباب والرياضة التي أُقيمت بنادي الترسانة الرياضي، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الجيزة القومي، بالإنابة عن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

 

العمل المستمر على تطوير البنية التحتية الرياضية في جميع أنحاء الجيزة
وأكد محمد نور الدين خلال كلمته أهمية هذه المناسبة التي تُجسد روح الانتماء والفخر بتاريخ محافظة الجيزة العريق، مشيرًا إلى دعم المحافظة الكامل لمبادرات الشباب، والعمل المستمر على تطوير البنية التحتية الرياضية في جميع أنحاء الجيزة.
شهدت الفعالية حضور الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة والنائب طارق حسانين وبمشاركة واسعة من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد من رموز المجتمع المدني، إلى جانب حضور لافت للشباب والرياضيين من مختلف مراكز الشباب بالمحافظة.

السكرتير العام يشهد احتفالات العيد القومي للمحافظة نادي الترسانة الرياضي احتفالات مديرية الشباب والرياضة الجيزة