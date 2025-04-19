Visa تعلن عن استثمارات جديدة فى شركات تكنولوجيا مالية أفريقية

أعلنت شركة Visa، للمدفوعات الرقمية، عن استثمارات استراتيجية جديدة في شركتي Konnect (تونس) وPayTic (المغرب)، وذلك خلال مشاركتها في معرض GITEX AFRICA 2025 بمدينة مراكش، وفي ختام الدفعة الثالثة من برنامج Visa لتسريع التكنولوجيا المالية في إفريقيا.

وتعمل Konnect على تبسيط المدفوعات الفورية عبر روابط قابلة للمشاركة، بينما تركز PayTic على تعزيز الكفاءة والامتثال في أنظمة المدفوعات الرقمية. كما أعلنت Visa عن شراكة استراتيجية مع شركة Chari المغربية لدعم رقمنة التجارة الصغيرة في شمال إفريقيا.

شهدت دورة البرنامج الحالية مشاركة 19 شركة ناشئة من 21 دولة إفريقية، بقيادة نسائية بنسبة 85%، مما يعكس التزام Visa بدعم التنوع والابتكار. ويمتد البرنامج على مدار 12 أسبوعًا، ويختتم بـ يوم العروض Demo Day الذي يُعد منصة لتقديم الابتكارات أمام المستثمرين وشركاء الأعمال.

تأتي هذه المبادرة ضمن خطة Visa لاستثمار مليار دولار في القارة الإفريقية بحلول عام 2027، وقد دعم البرنامج منذ انطلاقه في 2023 أكثر من 60 شركة ناشئة، مع انطلاق الدفعة الرابعة في يونيو المقبل.