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السبت 19 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الأسقفية يدعو لصلاة الاستعداد بقداس عيد القيامة

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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بدأت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية منذ قليل قداس عيد القيامة المجيد الذي يترأسه المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية.
ضمن طقوس قداس العيد، دعا المطران جميع المؤمنين للبدء في صلاة الاستعداد بعد أن رنم كورال الكاتدرائية "المسيح اليوم قام".
وفي صلاة الاستعداد ردد الحاضرون الاعتراف العام: "الهنا القادر على كل شيء، الذي مل القلوب مكشوفة لديه وكل رغبة معلومة عنده ولا تخفى عليه خافية، طهر أفكار قلوبنا بإلهام روحك القدوس، لنحبك حبًا تامًا، ونعظم اسمك الأقدس حق تعظيم بربنا يسوع المسيح.. آمين".
كانت الكنيسة الأسقفية قد بدأت قداس عيد القيامة بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك باللغة العربية بالإضافة إلى لغة الإشارة للصم وضعاف السمع.

كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية قداس عيد القيامة المجيد المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية المسيح