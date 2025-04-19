البطريرك إبراهيم إسحق في عظته بعيد القيامة: “القيامة رجاء حيّ يتجدد في قلوبنا كل يوم”

ألقى البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندريّة وسائر الكرازة المرقسيّة للأقباط الكاثوليك، عظة مفعمة بالروحانية والرجاء خلال الاحتفال بعيد القيامة المجيد، عبّر فيها عن أمنياته وصلاته لجميع أبناء الكنيسة داخل مصر وخارجها

رسالة محبة وسلام

استهل كلمته بتوجيه التحية والمباركة قائلاً:

“أتوجه في بداية الحديث إلى إخوتنا الأجلاء المطارنة والأساقفة، وأبنائنا الروحيين القمامصة والقسوس، والرهبان والراهبات والشمامسة والخدام، وإلى كلّ فرد من أبناء كنيستنا القبطيّة الكاثوليكيّة المباركة في مصر وبلاد المهجر”.

ودعا أن يغمر نور القيامة قلوب الجميع وعائلاتهم، قائلًا:

“في هذا العيد المجيد، لتُلف قلوبكم وعائلاتكم بنور القيامة، ولتحلّ عليكم نعمة سماويّة وفرح حقيقيّ ورجاء لا يخيب”

القيامة… انتصار الحياة على الموت

وأكد البطريرك أنّ فجر القيامة يضيء دروب العالم ويمنح الكنيسة الفرح بالخلاص، مشيرًا إلى أن المسيح “قهر الموت وقام منتصرًا، حيًّا إلى أبد الآبدين”، وأن هذا الانتصار ليس حدثًا ماضيًا فحسب، بل هو “قوة تتجدد في حياتنا كل يوم”.



نور يتغلب على الظلام

أوضح غبطته أنّ القيامة تعبّر عن “الانتصار الأسمى للحياة على براثن الموت، والنور الساطع على الظلام، والرجاء الوضاء على اليأس”، ومنها نستمد المعنى العميق لوجودنا.

أين يولد الرجاء؟

وختم كلمته بتساؤل تأمّلي عميق قال فيه:

“أيّها الأحبّاء، يتردّد في أذهاننا سؤال هامّ: أين يولد هذا الرجاء؟ وكيف يترعرع وينمو في حياتنا؟”، مؤكدًا على أهمية أن نبحث عن هذا الرجاء في أعماق إيماننا وفي اختبارنا اليومي لمحبة الله.