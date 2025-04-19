محافظ الإسكندرية يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم، بزيارة رسمية إلى المقر البابوي لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.

كان في استقباله نيافة الحبر الجليل الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزه، ونيافة الحبر الجليل الأنبا إيلاريون أسقف قطاع غرب، نيافة الحبر الجليل الأنبا هيرمينا أسقف قطاع شرق، والقمص إبرآم إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية.

محافظ الإسكندرية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

خلال كلمته أعرب محافظ الإسكندرية عن اعتزازه بمشاركة الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، مؤكداً أن أواصر المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن هي الركيزة الأساسية لبناء مصر الحديثة

وأشاد بالدور الرائد الذي تقوم به الكنيسة في غرس قيم التسامح والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع.

وأكد محافظ الإسكندرية أن ما يميز مصر هو تماسك النسيج الوطني مما يعزز من استقرار الوطن ويعطي دفعة قوية لمسيرة التنمية، قائلاُ " أن مصر في أمان وستظل في أمان"

واختتم كلمته بتوجيه التهنئة لجميع القيادات الكنسية وأبناء الكنيسة الأرثوذكسية بهذه المناسبة المباركة.

احتفالات عيد القيامة

من جانبه، ثمّن نيافة الأنبا بافلي زيارة محافظ الإسكندرية والقيادات المرافقة له، مؤكداً أن هذه اللفتة تعكس عمق العلاقات وروح المحبة التي تجمع المصريين، وأن هذه المناسبات تمثل فرصة لتعزيز مبادئ المواطنة والتعاون من أجل بناء وطن قوي متماسك.

شهد الاحتفال؛ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء أ. ح هشام حسني قائد المنطقة الشمالية العسكرية والذي أناب عنه اللواء/حازم بدر مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، ووفد من مديرية أوقاف الإسكندرية والأزهر و بيت العائلة، والصحة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وممثلي نقابة الصحفيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.