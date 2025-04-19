إطلاق مبادرة "العب وإحنا عنيك" على هامش فعاليات بطولة كأس مصر لكرة الهدف بسوهاج

أطلقت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج مبادرة "العب وإحنا عنيك" على هامش فعاليات بطولة كأس مصر لكرة الهدف (سيدات ورجال)، والتي تستضيفها محافظة سوهاج هذا العام في الفترة من 17 حتى 20 أبريل، برعاية اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والاتحاد الرياضى المصري للمكفوفين، وذلك في إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية ودعمها المتواصل لأصحاب الهمم.

دويدار: المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم الصحي والمعنوي للمشاركين من ذوي الإعاقة البصرية

وأعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، انطلاق هذه المبادرة بهدف تقديم الدعم الصحي والمعنوي للمشاركين من ذوي الإعاقة البصرية، وتعزيز دمجهم في المجتمع من خلال الرياضة والأنشطة الجماهيرية.

وأكد توفير أوجه الدعم الطبي والتأمين الكامل لفاعليات البطولة التي يشارك فيها نخبة من الفرق من مختلف المحافظات، في أجواء تنافسية ملهمة تعكس روح التحدي والإصرار.

الفرق الطبية

وشكر دويدار الفرق الطبية المشاركة بالتأمين الطبي ومتابعتهم للحالة الصحية لللاعبين واللاعبات وجميع المشاركين على مجهودهم الملموس وتواجدهم لحظة بلحظة.

وتسعى مبادرة "العب و إحنا عنيك" إلى تقديم نموذج عملي للمشاركة المجتمعية، حيث توفر فرق من الرعاية الطبية، والدعم النفسي، وخدمات التوعية الصحية خلال أيام البطولة، في تأكيد واضح على أن الصحة والرياضة وجهان لعملة واحدة في دعم جودة حياة ذوي الهمم.

جدير بالذكر أن هذه البطولة تمثل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على قدرات ومهارات الرياضيين المكفوفين، كما تعزز من مكانة محافظة سوهاج كمركز رائد في احتضان الأنشطة الداعمة لذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية.

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