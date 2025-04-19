استعدادًا لعيد القيامة.. حملة نظافة مكثفة بمحيط كنائس مدينة طهطا

تابع المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج اليوم الجهود المتواصلة لأعمال قطاع النظافة العامة واستهداف العديد من المناطق المختلفة واستمرار أعمال النظافة بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها والأماكن العامة وغيرها من المناطق المختلفة بمدينة طهطا وساحل طهطا.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج وحرصا على رفع كفاءة منظومة النظافة العامة والعمل على خدمة وراحة المواطنين فى كل مكان واستعدادا لاستقبال عيد القيامة المجيد.

أعمال النظافة خلال الفترات الصباحية والمسائية

تأتى أعمال النظافة يوميا خلال الفترات الصباحية والمسائية بمدينة طهطا وساحل طهطا بناء على تعليمات المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وباشراف نواب رئيس المركز وسكرتير الوحدة المحلية ومسؤولى النظافة وأعضاء التفتيش المالى والإداري والمتابعة ومعدات الوحدة المحلية ويجري العمل والمتابعة بصفة مستمرة يوميا حرصا على رفع مستوى النظافة العامة والمظهر الحضارى اللائق والبيئة الصحية النظيفة بمدينة طهطا وساحل طهطا.

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