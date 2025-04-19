"ليالي إنفيديا استوديو 5" تنطلق من المتحف المصري الكبير نهاية مايو

أعلنت شركة NVIDIA عن إطلاق النسخة الخامسة من فعاليات "ليالي إنفيديا استوديو" يوم 31 مايو 2025، من داخل المتحف المصري الكبير في القاهرة، في حدث يحتفي بالإبداع الرقمي ويستعرض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى.

أربع فئات إبداعية وتكريم للفائزين

تركز نسخة هذا العام على أربع فئات إبداعية هي: التصميم ثلاثي الأبعاد، والتصوير الفوتوغرافي، والتصميم المعماري، وتصميم الأزياء. وسيتم خلال الفعالية تكريم أبرز المواهب في كل فئة بجوائز مرموقة، من بينها وحدات معالجة الرسومات RTX، تقديراً لإنجازاتهم الإبداعية.

وأكدت شانتيل تافيد، رئيسة التسويق الإقليمي لدى NVIDIA، أن استضافة الحدث في مصر تعكس مكانتها كمركز ثقافي وإبداعي في المنطقة، قائلة: "ليالي إنفيديا استوديو ليست مجرد منصة لعرض الإبداع، بل مساحة تفاعلية للتعلم والتجربة ومشاركة الشغف مع الجيل الجديد من المبدعين. اخترنا المتحف المصري الكبير ليكون رمزاً يربط بين الحضارة والتكنولوجيا".

تقنيات RTX وتجربة تفاعلية متكاملة

سيتاح للحضور فرصة اختبار منصة NVIDIA Studio وتقنيات RTX المستخدمة في أكثر من 100 تطبيق عالمي من أبرزها Adobe Premiere Pro وDaVinci Resolve وPhotoshop، ما يتيح تجربة تصميم وإنتاج أكثر كفاءة واحترافية.

متحف يجمع الماضي بالمستقبل

ويعد تنظيم الحدث داخل المتحف المصري الكبير، أحد أهم المعالم الثقافية في العالم، خطوة رمزية تمزج بين عبق التاريخ وأدوات المستقبل، وتؤكد التزام NVIDIA بدعم وتمكين المبدعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.