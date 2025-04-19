تستهدف 25 مليون مستخدم عالميًا.. إطلاق أول منصة تعليمية رقمية باللغة العربية بحلول 2026

أعلنت شركة Seesaw الأمريكية، المتخصصة في تكنولوجيا التعليم، استحواذها على شركة "المفكرون الصغار" الأردنية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المحتوى الرقمي العربي وتوسيع انتشار Seesaw في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أول منصة تعليمية رقمية عربية على مستوى العالم

سيسهم هذا الاستحواذ في دمج محتوى "المفكرون الصغار" الغني باللغة العربية ضمن منصة Seesaw العالمية، التي تخدم حالياً أكثر من 25 مليون مستخدم حول العالم. وتخطط الشركة لإطلاق أول منصة تعليمية باللغة العربية بحلول عام 2026، ما يمثل نقلة نوعية في التعليم الرقمي الموجه للأطفال الناطقين بالعربية.

المفكرون الصغار تجربة رائدة منذ 2004

تأسست شركة "المفكرون الصغار" عام 2004، واشتهرت بمنصاتها التعليمية المتخصصة مثل:

"أقرأ بالعربية"،"أتعلم العربية"،"ميزان" لتقييم المهارات.

وساعدت هذه المنصات أكثر من 400 ألف طالب في 10 دول عربية، وأسهمت في رفع كفاءة القراءة والكتابة بنسبة 25%، وفقاً لبيانات الشركة.

توسّع إقليمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

جاءت الصفقة بدعم من شركة EDT&Partners، وتستفيد من تزايد الطلب الإقليمي على حلول التعليم الإلكتروني، حيث باتت الشركتان تغطيان أكثر من 800 ألف مستخدم في نحو 3,000 مؤسسة تعليمية على مستوى الوطن العربي.

وكانت "المفكرون الصغار" قد حصلت سابقًا على استثمارات من Algebra Ventures، مما ساعدها في تطوير محتوى تعليمي تفاعلي ومدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي.