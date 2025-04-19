السكرتير المساعد لسوهاج يتابع أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس

قام اللواء أ.ح أحمد السايس، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، بجولة تفقدية لأعمال النظافة ورفع كفاءة محيط الكنائس بحي غرب، وحي شرق سوهاج، ومدينة أخميم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، بمتابعة الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد القيامة المجيد، بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لضمان توفير الأجواء المناسبة خلال الاحتفالات.

جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين

وأكد السكرتير العام المساعد خلال الجولة على أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية المختلفة لتحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين خلال فترة الاحتفالات، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ توجيهات المحافظ على أكمل وجه لتوفير بيئة نظيفة وآمنة خلال فترة الأعياد، متمنيًا للجميع أعيادًا سعيدة .

الإجراءات اللازمة

وأوضح "السايس" أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة المحافظة لتكثيف أعمال النظافة والتجميل في المناطق المحيطة بالكنائس والطرق المؤدية إليها، كما تم التأكيد على جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للاحتفال بالأعياد.

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