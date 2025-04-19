سلوفينيا: نعترف بفلسطين دولة مستقلة ونرفض الإبادة الجماعية في غزة

أكدت أورشكا كلاكوتشاور، رئيسة برلمان سلوفينيا، أن بلادها ترفض بشكل قاطع كافة الانتهاكات والعدوان المستمر على قطاع غزة، مشيرة إلى أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية يمثل مأساة إنسانية وإبادة جماعية غير مقبولة

وأكدت أن سلوفينيا رغم كونها دولة صغيرة في قلب أوروبا، تبذل أقصى جهودها داخل الساحة الدولية من أجل دعم الفلسطينيين، ومحاولة إيصال صوتهم ومعاناتهم إلى العالم خاصة إلى الدول الأوروبية.

سلوفينيا من أوائل الدول التي اعترفت بفلسطين دولة مستقلة

وأوضحت كلاكوتشاور، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن سلوفينيا كانت من أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة، وهو ما تم رسميًا في يونيو من العام الماضي، مؤكدة أن هذه الخطوة تحمل رمزية سياسية كبيرة وتمثل دعوة واضحة لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى للسير على نفس النهج من أجل تفعيل حل الدولتين وتحقيق السلام العادل في المنطقة.

تراجع خطير في المبادئ الإنسانية بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة

وأضافت رئيسة البرلمان السلوفيني، أن هناك تراجع خطير في المبادئ الإنسانية بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، مشددة على أنه لا يمكن القبول باستثناءات لأي طرف وأنه يجب احترام القانون الدولي بالكامل، معربة عن صدمتها من حجم الدمار الذي طال المستشفيات والمدارس وقتل الأطفال، مؤكدة أنه لم يسبق في التاريخ الحديث أن شهد العالم مأساة بهذا الحجم.

وطالبت قادة العالم، بالتحرك العاجل لحماية الفلسطينيين وحقوقهم، مؤكدة أن الصمت لم يعد مقبولًا وأن الوقت قد حان لاتخاذ مواقف حقيقية من أجل إنهاء هذه الكارثة الإنسانية.

