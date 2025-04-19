نابولي يتخطى مونزا ويشعل قمة الدوري الإيطالي

حقق فريق نابولي، مساء اليوم السبت، فوزًا صعبًا خارج الديار بهدف للا شيء على مونزا، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب يو باور ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

شهدت مباراة مونزا ضد نابولي شوطًا أولًا اتسم بالحذر والتكتيك من الفريقين، حيث تبادل الطرفان السيطرة على منطقة خط الوسط دون فرص حقيقية تذكر على المرميين.

مباراة مونزا ضد نابولي

وتصاعدت الإثارة في الشوط الثاني، عندما تمكن الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي من هز شباك مونزا، في الدقيقة 72، بعد كرة عرضية متقنة من زميله راسبادوري، ارتقى لها ماكتوميناي ببراعة وحوّلها برأسه إلى داخل الشباك، وسط فرحة عارمة من لاعبي وجمهور نابولي.

نابولي يشعل قمة الدوري الإيطالي

بهذا الفوز، أشعل نابولي قمة الدوري الإيطالي، حيث تساوى مع متصدر الترتيب إنتر ميلان في عدد النقاط (71).

بتلك النتيجة، يحتل نابولي وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 71 نقطة، أما فريق مونزا، فتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز العشرين والأخير.