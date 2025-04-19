اقرأ غدًا في «البوابة».. السيسي يُشدد على تضامن مصر مع الأردن فى مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة

السبت 19/أبريل/2025 - 08:13 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 20 أبريل 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يُشدد على تضامن مصر مع الأردن فى مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة

«ترامب» يهدد بالانسحاب من الوساطة لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

زعيم حزب الله: لن نسمح لأحد بنزع سلاحنا

نعيم قاسم يطالب بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ومواجهة الوصاية الأمريكية

الرئيس الأمريكى برفض تحمل مسئولية فشل التوصل إلى هدنة.. ويتهم أطراف النزاع بالحماقة

الولايات المتحدة تعلن تخفيض عدد قواتها فى سوريا للنصف

حماس» تدعو المجتمع الدولى لإنهاء الحصار الجائر.. وتتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية

استشهاد 70 فلسطينيًا خلال 24 ساعة فى قصف إسرائيلى على قطاع غزة

واشنطن وبغداد تتفقان على إنهاء مهمة التحالف العسكرى فى العراق بنهاية 2025

إسرائيل مصممة على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية