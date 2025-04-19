سانديسك تكشف عن أحدث حلول التخزين الذكية في جيتكس أفريقيا 2025

أعلنت شركة سانديسك، الرائدة عالميًا في تقنيات التخزين الرقمي، مجموعة من أحدث حلولها المبتكرة خلال مشاركتها في معرض GITEX AFRICA 2025، الذي أقيم بمدينة مراكش المغربية، بحضور أبرز شركات التكنولوجيا العالمية.

دعم التحول الرقمي في أفريقيا

أكد غسان عزّي، مدير المبيعات الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا، أن مشاركة سانديسك في المعرض تأتي في إطار التزامها بتقديم تقنيات تخزين متطورة تدعم التحول الرقمي في القارة الأفريقية، وتمكّن المستخدمين المحترفين والمبدعين من إطلاق كامل إمكاناتهم في بيئات العمل والإبداع.

إطلاق سلسلة SanDisk® Creator للمبدعين

شهد المعرض الكشف عن سلسلة SanDisk® Creator الجديدة، التي تستهدف صنّاع المحتوى والمصورين والمبدعين، وتضم:

محرك Creator Phone SSD المتوافق مع MagSafe.

بطاقات microSD وUHS-II SD عالية السرعة، لتلبية احتياجات التخزين والسرعة في الأجهزة الحديثة.

حلول تخزين احترافية للأعمال والألعاب

كما عرضت سانديسك مجموعة من منتجات التخزين الاحترافية، منها: