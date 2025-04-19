المقاومة الإيرانية تهز العالم: احتجاجات متزامنة في عواصم ومدن كبرى

إيرانيون يتظاهرون في 14 عاصمة ومدينة كبرى للمطالبة بوقف الإعدامات والقمع ورفض كل من الشاه والملالي.

تجمع كبير في برلين يظهر آلاف المتظاهرين يحملون أعلام إيران القديمة ولافتات تكرم الشهداء وتطالب بالديمقراطية ورفض الاستبداد.

في يومي 18 و19 أبريل 2025، خرج الآلاف من الإيرانيين ومؤيدي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تظاهرات حاشدة عبر 14 مدينة في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع إعدام سجناء سياسيين محكوم عليهم بالإعدام، لا سيما من مؤيدي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. ويواجه خمسة من هؤلاء السجناء خطر النقل القسري من سجن إيفين إلى سجن "قزل حصار"، المعروف بكونه موقعًا لتنفيذ الإعدامات، بينما تم نقل ثلاثة آخرين من مؤيدي المنظمة إلى سجن "قزل حصار" لتنفيذ أحكام الإعدام.

تزامنت هذه التظاهرات مع الذكرى السنوية لفظائع عام 1975 التي ارتكبها جهاز السافاك، التابع لنظام الشاه، حيث قُتل تسعة سجناء سياسيين في تلال إيفين بدعوى محاولتهم الفرار من السجن. كما أُعدم في مثل هذا اليوم من عام 1972 أربعة أعضاء من اللجنة المركزية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

جاءت التظاهرات أيضًا ردًا على تقارير مقلقة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. ففي الأيام التي سبقت الاحتجاجات، أُعدم 22 سجينًا في 10 سجون إيرانية، بينهم خمسة سجناء سياسيين وثلاث نساء. وبذلك يرتفع عدد الإعدامات منذ تولي مسعود بزشكيان رئاسة إيران في أغسطس 2024 إلى 1015 إعدامًا، وفقًا لمنظمة العفو الدولية التي أشارت إلى أن 64% من إجمالي الإعدامات في العالم عام 2024 وقعت في إيران.

وفي كلمة عبر الفيديو، خاطبت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المتظاهرين، مكرمة ذكرى شهداء السجناء السياسيين تحت حكم الشاه. وجددت المقاومة الإيرانية التزامها بتحقيق مُثُل هؤلاء الشهداء، بينما هتف الحشد: "لا للشاه، لا للملالي – النصر للثورة الديمقراطية للشعب الإيراني!"

ورسمت رجوي أوجه التشابه بين جرائم طغيان الشاه والثيوقراطية الحاكمة، وقالت: "كانت مجزرة 1975 واحدة من أبشع جرائم السافاك ونظام الشاه. في تلك الفترة، جمع الشاه مليارات الدولارات من نهب نفط إيران، وأعلن حزب رستاخيز، مما جعل نظامه نظامًا أحاديًا، وبلغ القمع والوحشية ذروتهما. لذا لجأ إلى سفك دماء قادة ورواد السجون."

وأضافت رجوي: "شعب إيران مصمم على إقامة مجتمع من خلال ثورة ديمقراطية لا مكان فيها للشاه أو خميني أو طغيانهما اللا إنساني، وسيحدث ذلك. لا عودة إلى الماضي ولا جمود في الحاضر."

شارك العديد من السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان الموقرين في التظاهرات عبر المدن المختلفة. في باريس، تحدثت دومينيك أتياس وبيير-إيف بورنازيل، النائب السابق في الجمعية الوطنية الفرنسية. في برلين، تحدث مارتن باتزلت، عضو سابق في البوندستاغ، وديتليف فاغنر، نائب رئيس بلدية شارلوتنبورغ-فيلمرسدورف، والدكتورة معصومة بلورجي، ممثلة المجلس الوطني للمقاومة في ألمانيا.



ردد المتظاهرون شعار انتفاضة 2022: "الموت للظالم، سواء كان الشاه أو الملالي"، مؤكدين مطالبهم بالعدالة وحقوق الإنسان. وحث المشاركون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا على اتخاذ إجراءات ملموسة ضد النظام الإيراني لإجباره على وقف الإعدامات في إيران، والدفاع عن حق الشعب الإيراني في مقاومة القمع العنيف من قبل الحرس الثوري (IRGC). كما دعوا إلى تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية في أوروبا.



في العديد من المدن، بما في ذلك برلين وكولونيا، سار المتظاهرون رافعين الأعلام الإيرانية القديمة الكبيرة التي تحمل الأسد والشمس في المنتصف. ونُظمت معارض ملونة وحيوية تعرض صور ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، جذبت انتباهًا كبيرًا للانتهاكات المستمرة في إيران.