في مباراة الفار.. بيراميدز يتعادل سلبيا مع أورلاندو ويقترب من نهائي دوري أبطال أفريقيا

حرمت تقنية “الفيديو” فريق بيراميدز من فوز تاريخي على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة “الفار”

ألغى الحكم البوروندي باسيفيك هدفين لفريق بيراميدز الأول سجله فيستون ماييلي في الدقيقة 45 من الشوط الأول بعد العودة لتقنية “الفار”.

وفي الشوط الثاني أحرز اللاعب وليد الكرتي هدف لفريق بيراميدز في الدقيقة 83 ولكن بعد العودة لتقنية “الفار” تم إلغاءه بعد لمس صديق إيجولا مهاجم بيراميدز للكرة باليد قبل دخول المرمى.

موعد مباراة الإياب

تقام مباراة الإياب بين بيراميدز وأورلاندو بايرتس يوم الجمعة المقبل 25 أبريل على ملعب الدفاع الجوي في العاشرة مساء.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة بيراميدز وأورلاندو في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

بدلاء بيراميدز أمام أورلاندو

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس

وانطلقت مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس في السادسة من مساء اليوم السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو

ويقود طاقم حكام من بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك ندابيهاوينمانا مباراة بيراميدز وأورلاندو، ويعاونه كل من السنغالي نوها بانجورا، والبنيني إيريك أورليتش، والسنغالي أدالبيرت ضيوف كحكم رابع.

بينما يُراقب اللقاء فيليب موكوشي من ليسوتو، ويشرف على تقييم الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، في حين يتولى تيتوس كواميني من ناميبيا منصب المنسق العام، وبوريتي مباثا من جنوب أفريقيا المنسق الإعلامي، وديكسون أوكيلو من أوغندا المنسق الأمني ويتولى إدارة تقنية الفيديو الحكم السنغالي عبسي سي، بمساعدة جبريل كامارا.