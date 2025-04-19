845 مليون دولار استثمارات الشركات الناشئة بمصر خلال 2023

كشفت الدكتورة نرمين طاحون، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية، أن الاستثمارات في الشركات الناشئة بمصر تجاوزت 845 مليون دولار خلال عام 2023، ما يعزز موقع مصر الريادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الصفقات الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.

تفوق الاستثمارات الخاصة وتحسن مناخ الأعمال

جاءت تصريحات طاحون خلال مشاركتها في فعاليات النسخة السادسة من القمة العالمية للمرأة (International Women Summit) التي أقيمت في القاهرة، بحضور نخبة من رائدات الأعمال وصناع القرار الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الربع الأخير من عام 2024 شهد استمرار تفوق الاستثمارات الخاصة على العامة للربع الثاني على التوالي، لتشكل أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات بنمو نسبته 35.4%، في حين تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مناخ الاستثمار في مصر.

الشركات الناشئة تُولّد 70% من الوظائف الجديدة عالميًا

أكدت طاحون أن بيئة ريادة الأعمال في مصر تشهد نموًا سنويًا بنسبة 16%، مدعومة بإصلاحات تشريعية وتنظيمية تحفّز الابتكار وتجذب المزيد من المستثمرين، مشيرة إلى أن الشركات الناشئة حول العالم تساهم في توليد نحو 70% من الوظائف الجديدة، ما يجعلها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.

T-SMART نموذج للتحول الرقمي في القطاع القانوني

كما استعرضت تجربة مكتبها في تطوير تطبيق T-SMART، الذي يعكس توجه القطاع القانوني في مصر نحو التحول الرقمي، مشددة على أن البيئة القانونية الذكية أصبحت أحد أعمدة دعم منظومة ريادة الأعمال، وأن التكامل بين القانون والتكنولوجيا يعزز من قدرة مصر على لعب دور محوري كمركز إقليمي للاستثمار والابتكار في المنطقة.