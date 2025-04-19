أوكرانيا: تسجيل 162 اشتباكا قتاليا وتسقط 33 طائرة مسيرة روسية

أعلنت هيئة الأركان العامة التابعة للجيش الأوكراني اليوم، السبت، تسجيل 162 اشتباكا قتاليا بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية على طول الخطوط الأمامية للجبهة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن أشد المعارك بين الجيشين وقعت في قطاع بوكروفسك، وأن الجيش الروسي شن 103 غارات جوية وأسقط 174 قنبلة جوية موجهة.

وأوضحت أن القوات الروسية نفذت أكثر من 6 آلاف و237 ضربة صاروخية منها، 109 ضربات باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.

وفي السياق ذاته، أعلنت القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، إسقاط 33 طائرة بدون طيار روسية، من طراز شاهد فوق مناطق مختلفة من البلاد.

وذكرت القوات الجوية، أن روسيا أطلقت ما مجموعه 87 طائرة بدون طيار من طراز شاهد، وأن الطيران ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات وفرق الحرب الإلكترونية ومجموعات النيران المتنقلة شاركت في صد الهجوم.