محافظ أسيوط: معرفة الاحتياجات الأساسية للأفراد تُشكل التحدي الحقيقي أمامنا

قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إن التحدي الوحيد أمام المحافظة معرفة الاحتياجات الأساسية للأفراد، متابعًا: "أنا عايز ولادي يفكروا، وزي ما الرئيس دائما ما بيقول متستخسروش في نفسكم الحلم، أنت ممكن تحلم حلم كبير جدا وهو تحت رجليك أنا دوري أساعدك وأحلم معاك".

وأضاف أبو النصر، خلال لقائه مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه تم تحويل الأراضي الصحراء إلى أراضي منتجة، موجهًا رسالة للشباب قائلا: "احلم وربنا معاك هيحقق حلمك والدولة هتساعدك، واحلموا وتعاونوا أنا معاكم 24 ساعة، ومجلس الحكماء في المحافظة على استعداد للجلوس معاكم وكل مؤسسات المحافظة كتلة واحدة".

نزلنا إلى المدارس الفنية والخاصة والتعليم العالي

ولفت إلى أنه تم النزول إلى المدارس الفنية والخاصة والتعليم العالي، والجلوس مع الطلاب وتم الاستماع إلى أحلامهم، متابعًا: "عندنا نوابغ وشعب جامد وأطفال قوية وذكية وناقصنا نحلم، والفرصة إننا نزيد من أحلامهم ويحسوا إن الدولة معاهم".

واستطرد: "عندنا أبطال عالم في الرياضة من ذوي الهمم وأبطال عالم في كل أنحاء المحافظة، وبنعمل دمج بين النوادي وبنعمل بطولات وبنخلي البطل الدولي ينمو ويقوى أكتر ونحسسه إنه بطل ويكون قدوة للأطفال، الدولة حنونة على ولادها، والناس بتتفاعل معانا، وأحد الأشخاص تبرع بفيلا 5 أدوار و700 متر وفدان و26 قيراط للدولة لعمل مشروط للمحافظة، دول ولاد مصر، وواحد تاني تبرع بفيلا وتم تحويها إلى مركز طبي في البداري".