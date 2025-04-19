وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح في إطلاق 538 أسيرًا

أعلنت الإمارات، اليوم السبت، نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى إنجاز أكبر عملية تبادل أسرى منذ اندلاع الصراع بين البلدين، وتضمنت 246 أسيرًا من الجانب الأوكراني و246 أسيرًا من الجانب الروسي.

وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن عملية الوساطة شملت أيضًا تبادل عدد من المصابين بين الجانبين؛ حيث تضمنت 31 مصابًا أوكرانيًا و15 مصابًا روسيًا بمجموع 538 أسيرًا؛ ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 3771 أسيرًا.

وأعربت الوزارة عن شكرها للبلدين على تعاونهما في إنجاح جهود الوساطة الإماراتية؛ ما يعكس ثقتهما وتقديرهما لحرص الإمارات على دعم كل المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين، لافتة إلى أنه مع نجاح هذه الوساطة يبلغ مجموع الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة 14 وساطة.

وأكدت الوزارة مواصلة الإمارات لمساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى.