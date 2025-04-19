"الكرملين": جميع القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني يجب حلها دبلوماسيًا

أعربت روسيا، اليوم السبت، عن دعمها لبدء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة ضرورة معالجة جميع المسائل المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني عبر القنوات الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف: "نحن مقتنعون بأن جميع القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وخطة العمل الشاملة المشتركة يجب حلها حصريا بالوسائل السياسية والدبلوماسية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وأكد بيسكوف أن روسيا تعتبر الحل السلمي للقضية النووية الإيرانية أولوية، وهي مستعدة لبذل كل جهد ممكن لتسهيل عملية التفاوض.

وانعقدت الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين الوفدين الإيراني والأمريكي في روما، في وقت سابق اليوم، وترأس المناقشات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف، بمشاركة وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي.