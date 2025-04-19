مسئول روسي: القيادة الأمريكية تُدرك الأسباب الجذرية للصراع الأوكراني

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم السبت، إن القيادة الأمريكية تدرك، بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا.

وأضاف أوشاكوف: "المشاعر المعادية لروسيا الراسخة -التي تراكمت على مدى سنوات وعقود- تُعيق قدرتها على السعي إلى حلول منطقية، من وجهة نظري، تُدرك قيادة الإدارة الأمريكية، بما في ذلك الرئيس دونالد ترامب، الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا، وبالرغم من ذلك، فقد ترسخت خلفية معادية لروسيا على مدى السنوات الأخيرة، بل وحتى العقود، في كل من أمريكا وأوروبا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وتابع مساعد الرئيس الروسي: "هذه البيئة تمنع العديد من المسئولين -وبعضهم يُشاركنا وجهة نظرنا- من الدعوة إلى أفكار أكثر منطقية".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا، دعمه لحل الأزمة الأوكرانية، مشددًا على أن هذا الحل يجب أن يُراعي مصالح روسيا ويعالج الأسباب الجذرية للصراع.

وكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، عن أن بوتين أطلع الرئيس ترامب خلال محادثة في 12 فبراير، على أهمية معالجة القضايا الأساسية التي تغذي الصراع الأوكراني.