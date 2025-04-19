عاكف المغربي: التمويل العقاري نسبته محدودة تصل إلى 2% من حجم المبيع

قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس، إن البنك المركزي طرح العديد من المبادرات لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% و8%، وهو ما يُقلل العبء التمويلي على الوحدات ويجعل أسعارها متميزة.

وزارة الإسكان طرحت العديد من المبادرات لدعم الوحدات السكنية

وأضاف "المغربي"، خلال لقائه مع الإعلاميتين منال السعيد وأنچل جمال، ببرنامج "الفرصة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن وزارة الإسكان طرحت العديد من المبادرات لدعم الوحدات السكنية، متابعًا: "هناك مبادرات من ناحية الوزارة والبنك المركزي".

وأوضح أن المشكلة الآن في التمويل العقاري في الوحدات الأكثر سعرا بسبب ارتفاع سعر الفائدة، ومع جهود البنك المركزي في كبح جماح التضخم نتفاءل في الاجتماع المقبل أن يتم خفض سعر الفائدة والتي ستساعد في قدرة الناس على التوجه للتمويل العقاري.

وأشار إلى أن البنك المركزي لديه دراسات عن التضخم والمعطيات الموجودة، متوقعا أن يتم خفض سعر الفائدة بعد انخفاض التضخم، متابعًا: "التمويل العقاري نسبته محدودة والتي تصل إلى 2% من حجم العقارات المبيعة، والذي يقوم بالدور هو المطور وهذا خطأ، من المفترض أن يقوم البنك بهذا الدور بعد تنظيم ذلك بشكل أكبر وتحديد المخاطر".