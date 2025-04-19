المستشارة أمل عمار تشارك فى فعاليات ندوة "دور المرأة فى حفظ السلام"

شهدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومى للمرأة، فعاليات ندوة بعنوان "دور المرأة فى حفظ السلام" نظمها المجلس بالتعاون مع اكاديمية الشرطة وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووكالة التعاون الإسباني، بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بحضور عدد من الهيئات والمنظمات الدولية والوطني ونخبة من الاعلاميين.

خلال الافتتاحية وجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير الى وزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة وإلى المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على التعاون المثمر والشراكة في العمل على هذا الملف الهام وفى تنظيم ندوة اليوم، مؤكدة أن هذه الشراكة تعكس إلتزام المؤسستين بدعم قضايا المرأة والسلام والأمن، وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الخامس المساواة بين الجنسين والهدف السادس عشر حول السلام والعدل والمؤسسات القوية.

رئيسة القومي للمرأة: مصر تلعب دورًا رياديًا لا غنى عنه في حفظ السلم والأمن الدوليين

وأكدت أن مصر تلعب دورًا رياديًا لا غنى عنه في حفظ السلم والأمن الدوليين، ويتجلى ذلك من خلال التزامها القوي والثابت بدعم جهود الأمم المتحدة في هذا المجال، ولطالما كانت مصر شريكًا أساسيًا في عمليات حفظ السلام، حيث تعد من أكبر الدول المساهمة بقوات في هذه العمليات على مستوى العالم، وإيمانًا منها بأهمية دور المرأة في حفظ السلام، موضحة أن مصر تؤكد التزامها بقرار مجلس الأمن رقم 1325، الذي يدعو إلى زيادة مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام، ويتجلى هذا الالتزام من خلال مشروع "دعم مصر للقيادة النسائية تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 1325 على المستويين العالمي والإقليمي" لدعم القيادة النسائية في مجال حفظ السلام، والذي تنفذه مصر بالتعاون مع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والذى يعكس رغبة مصر في تمكين المرأة وتفعيل دورها في هذا المجال الحيوي.

نماذج ملهمة من الضابطات المصريات اللاتي شاركن في قوات حفظ السلام

وأشارت رئيسة القومي للمرأة إلى أن مصر لا تكتفي بإمداد القوات أو دعم القيادة النسائية فقط، بل تسعى أيضًا إلى تسليط الضوء على نماذج ملهمة من الضابطات المصريات اللاتي شاركن في قوات حفظ السلام، وذلك لإبراز الدور الريادي المصري في هذا المجال، مشيرة الى ندوة اليوم التى تؤكد التزام مصر الراسخ بدعم جهود الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتعكس إيمانها بأهمية دور المرأة في تحقيق السلام والاستقرار في العالم حيث تهدف الى إبراز الدور الريادي المصري في حفظ السلم والأمن الدوليين وتسليط الضوء على دور المرأة في عمليات حفظ السلام..و التحديات والفرص المتعلقة بمشاركة المرأة فيها، وإقتراح حلول عملية منها تقديم حلول استراتيجية لتعزيز مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام وبناء الأمن في المجتمعات واستعراض نماذج ملهمة من الضابطات المصريات المشاركات في قوات حفظ السلام، كما تهدف الى مناقشة دور مصر في دعم القيادة النسائية في عمليات حفظ السلام وجهود الجهات الوطنية "وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع" فى تأهيل المشاركات فى مهام حفظ السلام.



أمل عمار: مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى كل الجهود

واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على ضرورة مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى كل الجهود المتعلقة بتحقيق السلم والأمن، وذلك حتى ننعم بسلام مستدام ونتائج تأخذ فى الاعتبار احتياجات الجميع وعلينا أن نظل أقوياء فأوطاننا تنتظرنا لنعمرها، متمنية أن تكون الندوة ثرية لتثمر نتائجها في هذا الملف المهم.

بينما نقل اللواء هاني أبوالمكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، تحيات وزير الداخلية وإهتمامه البالغ بمثل تلك الندوات ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على تقديم كل الدعم لتنمية وثقل مهارات العناصر النسائية الشرطية لا سيما فى مجال حفظ السلم والأمن الدوليين.

أكاديمية الشرطة تقدم درع الأكاديمية للمستشارة أمل عمار

فى ختام الافتتاح قدم اللواء هاني أبوالمكارم درع أكاديمية الشرطة للمستشارة أمل عمار تقديرًا لجهودها في ملف تمكين المرأة ، وقدمت المستشارة أمل عمار درع المجلس القومي للمرأة للواء هاني أبوالمكارم تقديرًا لجهوده في دعم المرأة المصرية.

أعقب الافتتاح عقد جلستي عمل، الجلسة الأولى بعنوان "أجندة المرأة والسلم والأمن فى عالم متغير: ٢٥ عاما على القرار ١٣٢٥"، وإدارتها السفيرة سعاد شلبي مساعد وزير الخارجية سابقا، والجلسة الثانية بعنوان "المرأة فى الصفوف الأمامية: تجارب وقصص ملهمة من قوات حفظ السلام" وإدراتها الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس.

تناولت الندوة عددًا من الموضوعات، أبرزها "أجندة المرأة والسلم والأمن فى عالم متغير، الأطر الدولية الداعية لحماية المرأة وتعزيز دورها فى حفظ السلام، الأطر الاستراتيجية الإقليمية لدعم دور المرأة وقيادتها فى مجالى السلم والأمن وتم عرض جهود المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام في تدريب وتأهيل المرأة للمشاركة فى عمليات حفظ السلام، دور الدولة المصرية فى دعم حقوق الإنسان ودعم وتمكين المرأة فى مجال حفظ السلام.