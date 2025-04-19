EdVentures توسّع استثماراتها في التعليم والتوظيف عبر جولة ثانية من برنامج EDVS

أعلنت شركة EdVentures، الذراع الاستثمارية لشركة نهضة مصر للنشر والمتخصصة في دعم الابتكار في تكنولوجيا التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن انضمام شركتين ناشئتين للجولة الثانية من برنامجها الريادي "EdTech Venture Studio" (EDVS)، وذلك بالشراكة مع صندوق تحدي توظيف الشباب (CFYE).

EduCash وEdulens... حلول مبتكرة للتعليم الرقمي والتمويل

الشركتان الجديدتان هما:

EduCash: منصة مالية تعليمية (فينتك) تسهّل دفع المصروفات المدرسية بين أولياء الأمور والمدارس، وتدعم خلق فرص عمل جديدة في مجالي التمويل الرقمي والتشغيل.

Edulens: منصة تعليمية رقمية شاملة تغطي كافة المراحل الدراسية، وتقدم محتوى تعليميًا متكاملًا. وقد حصلت EdVentures على حصة ملكية بها، ما يعكس ثقة استثمارية كبيرة بإمكاناتها التوسعية.

دعم متكامل وتمويل يصل إلى 50 ألف يورو

ويقدم برنامج EDVS حزمة دعم متكاملة تشمل تمويلاً ماليًا يصل إلى 50 ألف يورو، بالإضافة إلى إرشاد وتوجيه احترافي من خبراء في كبرى المؤسسات، بهدف تسريع نمو الشركات الناشئة، وتمكينها من دخول جولات استثمارية لاحقة.

صرّحت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة EdVentures، أن نجاح الجولة الثانية من البرنامج يعكس فاعلية نموذج "Venture Studio" الذي تتبناه الشركة، مضيفة: "انضمام EduCash وEdulens يعزز قدرتنا على تحويل الابتكار إلى حلول قابلة للتطبيق تساهم في تطوير التعليم وزيادة فرص التوظيف".

مبادرة رائدة لبناء جيل جديد من رواد الأعمال

ويأتي البرنامج في إطار جهود EdVentures للتصدي للتحديات الهيكلية في سوقي التعليم والتوظيف في مصر، خاصة معدلات بطالة الشباب واتساع الفجوة المهارية، عبر تعزيز بيئة الابتكار ودعم الشركات الناشئة القادرة على إحداث تأثير ملموس في مستقبل التعليم وسوق العمل.