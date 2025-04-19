محافظ أسيوط: حصلنا على 44 مليار جنيه خدمات في المرحلة الأولى من حياة كريمة

قال اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يبخل على أهالي المحافظة أو أي محافظة، متابعًا: "بينزل إلى المحافظات وبيشوف احتياجات المواطن، وكان من هنا مبادرة حياة كريمة لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين".

وأضاف أبو النصر، خلال لقائه مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن محافظة أسيوط حصلت على 44 مليار جنيه خدمات في المرحلة الأولى من حياة كريمة لبناء سكن مناسب ومدارس ووحدات صحية وأحوال مدنية وحماية مدنية ونقاط شرطة وسيارات جديدة وكل ما يخص المواطن من صرف صحي وكهرباء ومياه وكل ما يحتاجه المواطن لتكون نموذجية، لافتًا إلى أن الهدف هو عمل حياة فيها كرامة وعزة وحياة نفتخر بها وببلادنا والحضارة المصرية وتاريخنا.

المحافظة بدأت في جمع الآثار وتاريخها

وأوضح أن المحافظة بدأت في جمع آثار المحافظة وتاريخها، بالنزول إلى القرى ومعرفة العظماء الذين خرجوا منها مثل الزعيم جمال عبدالناصر كما أخرجت المحافظة وزراء وفنانين والبابا شنودة وغيرهم من الشخصيات، حيث يتم عمل خريطة سياحية جديدة للرموز، فالمحافظة فيها أول بئر ارتوازي من أيام الملك فاروق عام 1951، متابعًا: "تم التنسيق مع وزارة السياحة لتطوير حديقة قصر ألكسان ومعهد فؤاد الأول ونادي أسيوط الرياضي وقناطر أسيوط القديمة"، مؤكدا أن قناطر أسيوط الجديدة فخر للمصريين، حيث يتم عمل تاريخ جديد، إضافة إلى مسار العائلة المقدسة.