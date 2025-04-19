حبس أنفاس.. شاهد لحظة دهس مواطن على يد جاره في حلوان

تنشر "البوابة نيوز"، فيديو يوضح لحظة دهس شاب علي يد جاره في حلوان، بسبب خلافات علي تربية كلب شرس.



تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي موظف بالمعاش، دهس جاره بسيارته، بسبب خلاف بينهم على خلفية قيام المجني عليه بتربية كلب شرس، وهو ما رفضه المتهم وقام بالتشاجر معه.



البلاغ

تلقي المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث حلوان، إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال أحد الأشخاص، مصاب بجروح وكسور، ادعاء تعرضه للدهس.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة، بين المجني عليه وأحد جيرانه موظف بالمعاش، بسبب خلافات حول تربية كلب شرس، قام علي اثرها الأخير بدهس المجني عليه بسيارته.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم والتحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

