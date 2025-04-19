محافظ أسيوط: المستثمرون يحصلون على كل التسهيلات في أقل من 24 ساعة

قال اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، إنه لا يوجد تعليم عام وفني في المحافظة ولكن يوجد مواطن صالح يستطيع أن ينتج ويخدم بلده ويُحقق ذاته ويكون لديه مصنع ويطور من نفسه وبيئته.

دعم المجتمع بالعلم سيجعله يفكر بشكل سليم

وأضاف أبوالنصر، خلال لقائه مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن دعم المجتمع بالعلم سيجعله يفكر بشكل سليم، متابعًا: "إحنا بنبني مجتمع وفكر وهو شىء مهم في الدول".

وأشار إلى أن هناك خطة طموحة للدولة والمحافظة من أجل مشاركة القطاع الخاص وتشغيل الشباب وتحفيزهم على العمل، فالدولة تتيح الفرصة لجميع المستثمرين لوضع أيديهم في أيدي الدولة والعمل على مشروعات إنتاجية، ويتم منح الشباب مجموعة من الأكشاك تتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة، ويتم تحديد السلع التي يتم بيعها في الأكشاك والرقابة على ذلك، متابعًا: "المحافظة مع شراكة القطاع الخاص نجحت في استغلال كل نقطة لديها، ويتم عمل اجتماعات مع رجال الأعمال والمستثمرين وشرح الأوضاع ونشر الأماكن التي يمكن الاستثمار فيها ومعرفة احتياجات المستثمرين والسوق، ويتم السماح بكل التسهيلات للمستثمرين ويتم الحصول عليه في أقل من 24 ساعة".

ولفت إلى أن المحافظة تتابع مع المستثمر لمعرفة كم عدد الشباب الذين تم تشغيلهم وهل تم انخفاض أسعار السلع ومعرفة الغرض الحقيقي من الاستثمار، واذا كان جادًا يتم دعمه بشكل أكبر، أما إذا كان غير جاد فيتم سحب الاستثمار منه، خصوصًا أن الغرض هو تشغيل الشباب وتوفير السلع والخدمات للأهالي في أسيوط.