ألفاريز وسورلوث يقودان تشكيل أتلتيكو مدريد ضد لاس بالماس بالدوري الإسباني

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لاس بالماس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره لاس بالماس بملعب جران كاناريا، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام لاس بالماس

يقود الأرجنتيني جوليان ألفاريز تشكيل أتلتيكو مدريد أمام لاس بالماس، رفقة النرويجي ألكسندر سورلوث، في ظل جلوس الفرنسي أنطوان جريزمان على مقاعد البدلاء.

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، بينما يأتي لاس بالماس في المركز الثامن عشر أول مراكز الهبوط للدرجة الأدنى وفي رصيده 29 نقطة.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد لاس بالماس

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس يورينتي - خوسيه خيمينيز - روبين لو نورماند - خافي جالان

خط الوسط: جوليانو سيميوني - كوكي - بابلو باريوس - كونور جالاجير

وفي الهجوم: ألكسندر سورلوث - جوليان ألفاريز.