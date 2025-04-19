أستاذ علوم سياسية: الاتحاد الأوروبي وحده لن يستطيع الضغط على إسرائيل

علق الدكتور سكوت لوكاس، أستاذ العلوم السياسية، على تحضيرات سعودية - فرنسية لعقد مؤتمر دولي بشأن قضية فلسطين، قائلا: «هذا الأمر مهم للغاية لا أعتقد أن الاعتراف بدولة فلسطين بكل تأكيد يمكن أن يكون هو الحل المباشر وأن توقف الحرب الاسرائيلية ضد غزة وإنما هي أحد العوامل التي ربما تكون حاسمة وإحدى الخطوات الأساسية لتحقيقها».

عدد من الدول الأوروبية اعترفت بالدولة الفلسطينية

وأضاف لوكاس، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت: «أعلم أن خلال الأشهر القليلة الماضية عددًا من الدول الأوروبية اعترفت بالدولة الفلطسينية وذلك في سياق دولي من بينهم النرويج وأسبانيا وبلجيكا يدعمون ويناصرون هذه الفكرة، مشيرًا إلى دعوة تطبيق مبادئ المحاسبة على القادة الإسرائيليين بما فيهم نتنياهو بسبب جرائم الحرب.

فرنسا التي تدعم هذه الفكرة بارساء الدولة الفلسطينية

وتابع أن بعض الدول الأوروبية ترى أن هذا هو السبيل لتحقيق التقدم في ملف القضية الفلسطينية، ولكن عددًا من الدول الأوروبية لها موقف مغير بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ولكن هناك بعض الرؤى مثل فرنسا التي تدعم هذه الفكرة بارساء الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي وحده لن يستطيع الضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة.