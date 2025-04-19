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السبت 19 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس

طفل فلسطيني
طفل فلسطيني
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أصيب طفل فلسطيني، مساء اليوم السبت، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بيت فوريك شرق نابلس.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن طفلًا 13 عامًا أصيب بالرصاص الحي بمنطقة الفخذ، وجار نقله للمستشفى لتلقي العلاج، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة، وأطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام.
وأشارت مصادر محلية إلى أن مستوطنين اختطفوا ثلاثة أطفال من حي الضباط غرب البلدة، وهب أهالي البلدة لنجدتهم ليجدوهم مقيدين بأشجار الزيتون بعد اختطافهم لأكثر من ساعة.

طفل فلسطيني مستوطنين