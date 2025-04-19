مصرع طفلين بحريق شقة في شبين القناطر

لقي طفلان مصرعهما اليوم في حريق شقة بقرية تل بني تميم دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

سيارات الإطفاء

انتقلت سيارات الإطفاء على الفور وجرى السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة ونقل الطفلين إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

إخطار أجهزة الأمن

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير امن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد باندلاع حريق في شقة بقرية تل بني تميم.

مصرع شقيقين

انتقلت سيارات الإطفاء والرائد محمد مجدي معاون أول مباحث المركز والنقيب عبدالرحمن بيومي معاون مباحث المركز، وجرى السيطرة على النيران وأسفر عن مصرع طفلين هما "أشرف حازم أشرف السيد عبد الهادي" 4 سنوات، وشقيقه عيسى حازم، وجرى نقل الجثتان للمستشفى إثر إصابتهما باختناق وتوفيا.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.