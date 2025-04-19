الكاتدرائية المرقسية تستعد لبدء صلوات قداس عيد القيامة

​​​​​تستعد الكاتدرائية المرقسية هذه اللحظات استقبال الأقباط استعداداً لبدء صلوات القداس الإلهي برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وتأتي الصلوات حضور الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين.



وتُطبق فرق النظام والكشافة في الكاتدرائية وجميع الكنائس كافة الإجراءات لتنظيم أماكن الجلوس بين الحضور وتيسير دخولهم إلى الكنيسة ومنعم الازدحام والتأكد من هوية المشاركين في الصلاة.



وتبث الصلوات عبر التلفزيون المصري والفضائيات القبطية وقناة COC التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت، وعدد من القنوات الفضائية العامة، بينما بثت العديد من القنوات مقاطع من القداس.



ترتيبات لليلة العيد

وقد نشر المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترتيبات صلوات عيد القيامة وجاءت كالأتي:



- سيسمح بالتغطية التليفزيونية والصحفية لحاملي التصاريح المعتمدة والمختومة من المركز الإعلامي للكنيسة القبطية فقط، ونرجو عدم توقع قبول أي استثناء لأي سبب في هذا الأمر، ونثق في حسن تقديركم وتفهمكم لأهمية هذه النقطة.

- ستفتح أبواب الكاتدرائية الساعة السابعة مساءً، وسيكون الدخول من بوابة ١ ولن تكون هناك فرصة لدخول أحد قبل هذا الموعد.

بينما ستبدأ الصلوات في تمام التاسعة مساءً، فنرجو التواجد في موعدٍ أقصاه الساعة التاسعة مساءً ونعتذر عن دخول أي شخص بعد هذا الموعد.

- لأن المساحة داخل الكاتدرائية المرقسية لا تسمح باستيعاب سيارات كل القادمين إليها، فلن تكون هناك فرصة للدخول بالسيارات الخاصة.

- سيتم تجهيز (Media zone) بشارع الديوان داخل الكاتدرائية، بما يتيح فرصة مناسبة لعمل اللقاءات والحوارات مع كبار المهنئين.

- سيخصص مكان للصحفيين والمصورين الصحفيين داخل الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية لتغطية فعاليات الصلاة، وذلك من المنطقة المخصصة للصحفيين، ونرجو مراعاة أن التغطية ستتم من داخل المنطقة المشار إليها، ونتعشم التعاون مع مسؤولي المركز الإعلامي والكشافة في هذا الأمر. علمًا بأن الدخول إلى داخل الكنيسة سيكون متاح عقب دخول موكب قداسة البابا وليس قبله.

- بالنسبة لمراسلي القنوات الفضائية ستقتصر تغطيتهم على رصد مظاهر الاحتفال وعمل لقاءات من الـ (Media Zone)، وعلى القنوات الراغبة في تغطية فعاليات الصلوات، التواصل مع إدارة التبادل الإخباري بالتليفزيون المصري للحصول على (Clean Feed).