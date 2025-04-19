ads
السبت 19 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

باريس سان جيرمان يتغلب على لوهوفر في الدوري الفرنسي

فوز باريس
فوز باريس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق باريس سان جيرمان فوزًا ثمينًا على لوهوفر بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025.

افتتح باريس التسجيل في الدقيقة 8 عبر ديزيري دوي بعد تمريرة من برادلي باركولا. 

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن باريس سان جيرمان من تعزيز النتيجه حيث  سجل جونتشالو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 50 بعد تمريرة من سيني مايولو  وفي الدقيقة 60، سجل لـ لوهوفر عيسي سوماري الهدف الثاني لفريقه بعد تمريرة من أحمد حسن كوكا.

تعزيز صدارة الدورى وحسمه 

هذا الفوز يعزز من مكانة باريس سان جيرمان في صدارة الدوري الفرنسي، بينما يواصل لوهوفر معاناته في محاولة للهروب من مناطق الهبوط.

باريس سان جيرمان لوهوفر منافسات الجولة 30 الدوري الفرنسي أحمد حسن كوكا