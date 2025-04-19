باريس سان جيرمان يتغلب على لوهوفر في الدوري الفرنسي

حقق باريس سان جيرمان فوزًا ثمينًا على لوهوفر بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025.

افتتح باريس التسجيل في الدقيقة 8 عبر ديزيري دوي بعد تمريرة من برادلي باركولا.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن باريس سان جيرمان من تعزيز النتيجه حيث سجل جونتشالو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 50 بعد تمريرة من سيني مايولو وفي الدقيقة 60، سجل لـ لوهوفر عيسي سوماري الهدف الثاني لفريقه بعد تمريرة من أحمد حسن كوكا.

تعزيز صدارة الدورى وحسمه

هذا الفوز يعزز من مكانة باريس سان جيرمان في صدارة الدوري الفرنسي، بينما يواصل لوهوفر معاناته في محاولة للهروب من مناطق الهبوط.